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All in a day’s work: Aintree clerk of the course Sulekha Varma *H&H Plus*

Horse & Hound

There’s no Grand National this year, but Sulekha Varma talks about a whole decade working at the famous meeting, as told to Kate Johnson

I was 10 when I got my first pony, Bimbo; I haven’t always had horses, but they’ve always been in my life. At 16, I did a week’s work experience with trainer Lucinda Russell. My first trip up the gallops was amazing. I wasn’t on a particularly speedy or high-quality racehorse but the feeling was unbelievable. That experience bit me with the bug.

I saw Anthea Morshead, clerk of the course, on my first trip to a racecourse, at Perth. I didn’t know what her job was but she was organising people, making sure everyone was OK and in the right place, and it must have planted a seed.