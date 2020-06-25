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A colourful life: riders talk about their success with coloured horses *H&H Plus*

Stephanie Bateman

Stephanie Bateman catches up with riders of successful coloured horses – past and present – to find out if their achievements are more than skin deep

There’s something striking in the white flashes of a coloured horse, and some certainly prove to be more than just pretty markings. In fact, if coloured horses can teach us anything, it’s never to judge a book by its colour, as Pippa Funnell found out early in her career.

“I was working for Ruth McMullen when I first saw skewbald gelding Bits And Pieces,” explains Pippa.

“He was a 15.3hh by successful Irish National Hunt stallion Lord Gale out of a coloured foster mare, and although he had quality, my first impression was that he’d make a nice Pony Club pony.”