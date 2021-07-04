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Dales stallion surprises breeders with championship victory and ticket to Liverpool M&M final *H&H Plus*

Alex Robinson Alex Robinson

    • Ridden M&M ponies competed for a coveted ticket to the BSPS M&M Heritage ridden final to be held at Liverpool in the New Year. Read the full list of results...

    Native ponies from across the country flocked to the Copper Horse Arena on day three of the Royal Windsor Horse Show to compete for a ticket to the British Show Pony Society (BSPS) supreme Heritage championship to be held at the Liverpool International Horse Show for the first time this season.