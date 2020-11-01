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Giving and retaking like a pro and perfecting your prelim 14

Cathy Comerford

Welcome to the fifth e-Lesson in the series. This week Keith Robertson explains how to master your give and retake during prelim 14 and gives us some top tips for training your horse to have a soft and accepting mouth. Enjoy your schooling and remember to let us know how you got on!

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