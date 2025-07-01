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Bed and breakfast for the horses – the 1% details that drive a world number one to the pinnacle of their sport
Martha Terry
1 July, 2025 16:32
When a rider reaches the status of world number one, while most of us only see the glory days, it’s always the result a monumental amount of work over years and years. Behind the glamorous scenes is a jigsaw puzzle of training, physio, farriery, feed and management, and a team of countless people playing an integral part. The new eventing world number one
Harry Meade’s feeding routine is meticulously managed, according to factors such as the horse’s weight, history, workload, condition, time of year and targets.
Nor does he leaves any stone unturned when it comes to other management details, such as bedding and worming. Here are the 1% margins that help give Harry the edge.
Harry Meade’s feeding routine
Nutrition-wise, Harry Meade simplifies feeding into three requirements, “energy levels, condition, and ensuring all nutrients are delivered at the appropriate thresholds”.
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Becky Moody and Magic Dream preparing for a schooling session.
Credit: Steve Dawe
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H&H features editor
Martha is an experienced journalist who is mad-keen on horses and dogs. Her reporting CV includes the Paris Olympics, European championships, Aachen World Equestrian Festival and World Cup finals. After growing up with assorted liver and white springer spaniels, she enjoyed 14 years with two rescue dogs. Now, her constant companion is Fidget, an extremely energetic and habitually muddy black and white springer. Martha has written on topics as diverse as a top horse’s clone to the best GPS trackers for dogs, as well as equestrian and rural matters for
Country Life, The Field, The Times, The Spectator and The Telegraph alongside Horse & Hound.
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