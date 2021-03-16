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Eight young British stallions that breeders need to know about in 2021 *H&H Plus*

Polly Bryan Polly Bryan

If you’re planning to swerve the top names and use a younger, upcoming stallion to breed from this year, take a look at our selection of some of the most exciting stallions under eight years old, all of whom are standing in Britain and have plenty to offer breeders in 2021

Don’t miss this week’s sport horse breeding special issue of Horse & Hound magazine (issue dated 18 March). 

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