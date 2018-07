Speedgate Saddlery Dressage, 16 June

SPEEDGATE SADDLERY DRESSAGE Fawkham, Kent, 16 June

elem 43S (J Lavington) 1, Tocado (Y Hursey) 60.69; 2, Wishing Well (B Smit) 55.17. rest 1, Simply Just William (N Shuttlewood) 63.10; 2, Fernbie Shard (E Romano) 60.69; 3, Just Jeremiah (J Nixon) 59.66. N.E.W. Equine Wear elem 48SQ (J Lavington) 1, Time Bandit (J Buckle) 65.52; 2, Tocado 62.41; 3, Oppello (C Fautley) 57.59. rest 1, Simply Just William 60; 2, Fernbie Shard 57.59; 3, Just Jeremiah 56.21. med 61S (C Robinson) 1, Joris II (M Doran) 65.86; 2, Roche (G Howard) 63.79. rest 1, Rulando (S Dennis) 64.83; 2, Highview Secret (S Ratty) 63.79; 3, Opello 60.34. Biotal Equine Gold med 64SQ (C Robinson) 1, Joris II 65.71; 2, Roche 61.43. rest 1, Highview Secret 65.14; 2, Rulando 62. adv med 86 (S Williams) 1, Huddson (J Lavington) and Galhoso (S Fitzgerald) 60.30; 3, Lauracella Carnaval Queen (C Hammerson) 60. Saracen Horse Feeds adv med 94SQ (S Williams) 1, Foxwood Jazz (JJ Burns) 64.41; 2, Huddson 61.18; 3, Lauracella Carnaval Queen 60.29. adv 100/psg 2000 (S Williams) 1, Foxwood Jazz 65; 2, Westoak Merlot (E McGurk) 64.06; 3, Silver Island (I Waite) 62.50.