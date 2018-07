Kingston Maurward, 10 June

KINGSTON MAURWARD Dorchester, Dorset, 10 June

nov 38 (H Keen) 1, Mellows Moonstone (G Caddy) 68.06; 2, Harlequin T (K Gibson) 68.03; 3, Essentially Dark Diamond (H Biggs) 66.67. rest 1, Diplomat K (A Underhill) 71.61; 2=, Spartex (C Mogridge); Carnival Rangoon (J Frampton) 64.19. nov 33 Q (S Wood) 1, Churchill Caracus (J Stolper) 72.41; 2, Jefferson (C Strange) 69.66; 3, Essentially Dark Diamond 69.31. rest 1, Noble Nelson (F Skipper) 69.66; 2, Maximillian Merrigo (E Fitches) 66.9; 3, Diplomat K 66.21. elem 43 (G Makey-Harfield) 1, Winston Jani (J Stolper) 69.31; 2, Hickey (S Brooks) 67.59; 3, The Daisychain (S Oakley) 65.17. rest 1, Kahlua (J Cory) 67.24; 2, Providence Springtym (C Marsh) 65.17; 3, Pantlleinau Dago (R Pickett) 64.48. elem 48 Q (D Simpson-Price) 1, Winston Jani 70.69; 2, Hickey 69.31; 3, Holme Park Floyd V (J Tizzard) 67.24. rest 1, Providence Springtym 66.55; 2, Symetric (H Mackenzie-Green) 65.17; 3, Kahlua 62.07. med 64 (G Makey-Harfield) 1, Di-Conti (A Hamp) 70.57; 2=, JJ Jambelaya (K Munn) 66.57; Wijnschenik Regazza (H Keable) 66.57. rest 1, Devil’s Delight (N Harding) 68.2; 2, Paddy’s Patron (S Homewood) 67.71; 3, My Legacy (M Tove) 65.14. med 69 Q (M Robley) 1, JJ Jambelaya 66.67; 2, Elmelunds Garcia (E Brown) 64.55; 3, King Soloman III (P Lee) 64.24. rest 1, Paddy’s Patron (S Homewood) 67.27; 2, Devil’s Delight 65.15; 3, Time Out (D Chambers) 64.55. adv med 86 Q (M Robley) 1, Cappa Katie (F Gready) 63.94; 2, Picobello (J Stolper) 63.08; 3, Time Out 61.82.