Blue Barn Dressage, 26 August

BLUE BARN DRESSAGE Ashford, Kent 26 August

Nov 21 (S Smith)1, Florencio D’ormonde (S Fannon) 67.00; 2, Beltons Prix Madonna (S Smith) 64.00; 3, Faber Pocahontas (S Smith) 63.50 rest1, Gryffindor II (C Williams) 62.50; 2, Filur III (A Cardwell) 58.50; 3, Fernbie Shard (E Romano) 58.50. nov 23Q (H Wells)1, Florencio D’ormonde 71.53; 2, Northwood Rupert (A Butler) 68.84; eq 3, Hakkinen Solyst (D Rumsey) & Hey Mister (F Underwood) 66.15. rest1, Welton Tarragon (A Spencer) 61.53; 2, Gryffindor II 60.38; 3, Fernbie Shard 59.61. elem 41 (G Wise)1, Just Starlight (C Lewis) 64.80; 2, Goldsky II (S Stutchbury) 57.60. rest1, JaegerDesign (S Dunkley) 67.60; 2, Findon Fire’n’Ice (B Ross Browne) 65.20; 3, Fitzpatrick II (N Gosbee) 60.40. elem 43Q (H Wells)1, Just Starlight 64.48; 2, Woodlands Wallace (R Silk) 63.79; 3, Northwood Rupert 62.41. rest1, JaegerDesign 65.51; 2, Donnerthello (L Hedley) 64.82; 3, Hey Mister 64.82. med 63 (G Wise)1, Wixstone Pretty Penny (E McGurk) 61.37; 2, Lys De Monsieur (R Vinter) 57.58. rest1, Off The Latch (K Mathers) 60.00; 2, Burns Night (S Belt) 55.17. med 64Q (J Wood)1, Westoak Merlot (E McGurk) 65.42; 2, Lys De Monsieur 62.85; 3, Diablo D’ormonde (S Fannon) 56.57. rest1, Off The Latch 63.14. adv med (J Wood)1, Alex St George (C Jackson) 63.03; 2, Westoak Merlot 48; 3, Diablo D’ormonde 56.66. adv 100Q (J Wood) 1, Henry Horse (H Summers) 60.62; 2, Alex St George 58.13.