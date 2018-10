UK Arab International showing results, 23-24 August

UK ARAB INTERNATIONAL, Unex Towerlands, Essex, 23-24 August

In-hand (M L van Wyck SA, A Hedley UK, I Martennsson ESP, M Ismer GER, M Trela POL, A Haj Wais SYR) y’ling filly.— 1 & jnr ch, Al Shaqab Stud’s Miss El Power JQ; 2, Prince Khalid bin Sultan bin Abdul al Saud’s Bint Bessolea; 3, Al Khaled Farm’s WA Magna Rouge. do colt.— 1 & res jnr male, M Hickford’s AJA Justified; 2, Stockle & Gestut Osterhof’s Jumancios; 3, Al Shaqab Stud’s Faraa Al Shaqab. 2-y-o filly.— 1, DD Arabians’ Lady Adelina DD; 2, P Smith’s Rianna; 3, E Pritchard’s Inyesta. do colt.— 1, Grogan, Walton, Fox & Jones’ MPA Giuliani; 2, J Fraser-Brown’s Orion OS; 3, S Murphy’s Shamael Apal. 3-y-o do.—1, D Atkin’s Alia EA; 2 & res jnr, Prince Khalid bin Sultan bin Abdul al Saud’s Om El Bernadette; 3, Al Shaqab Stud’s Rose OIf Marwan. do colt.— 1 & snr male ch, Prince Khalid bin Sultan bin Abdul al Saud’s Baanderos; 2, Ajman Stud’s AJ Dinar; 3, S Bundy’s AV Montoya. mare 4-6-y-o.— 1 & snr mare ch, Al Shaqab Stud’s Abha Myra; 2 & res snr, Al Shaqab Stud’s Venetzia; 3, Prince Khalid bin Sultan bin Abdul al Saud’s JJ Polaca. 7-10-y-o.— 1, T Agaad’s Marani; 2, D Atkin’s Krystal Tiara; 3, K Spicer’s Misteria. 11-y-o & over.— 1, M Bond’s Euza; 2, Pulsford & Garbutt’s Helawi Ashgar Bint R; 3, P Howell’s Mimi. stallion, 4-6-y-o.— 1 & res snr, J Spinks’ Ronaldo; 2, Ajman Stud’s Esparto; 3, Prince Abdullah bin Fahd al Saud’s Savio. 7-10-y-o.— 1 & snr male ch, Prince Khalid bin Sultan bin Abdul al Saud’s Nijem Ibn Eternity IV; 2, C Reeves’ Om El Bahreyn; 3, Al Naif Stud’s Jandeh Al Naif. 11-y-o & over.— 1, J Currey’s Piligrim; 2, C Lowe’s FL Sayawan; 3, J Warmington’s Els. gelding, 1-3-y-o.— 1, L Boreham’s Bashir Rafi; 2, S Powick’s Krystian; 3, K Colvin’s AA Valentino. 4-y-o & over.— 1, A Bethell’s Zanzibar FA; 2, M Waring’s Petron; 3, J Peck’s Roharra Ambassador. ridden (K Houghton, M Pollard) geld.— 1 & res, A Rose’s ZA Karis Ibn Azal; 2, C Trigg’s Elustarius; 3, S Rose’s LVA Estopas Winrer Storm. mare.— 1, Phillips & Boyle’s Silver Lil; 2, I Grey’s Destinys Diamond; 3, S Rose’s Shayna Maydel. stallion.— 1 & ch, E Maxwell’s Adawy; 2, J Peck’s Dervatix Gwyddion; 3, S Murphy’s Sorrento. liberty.— 1, J Peck’s Rohara Ambassador; 2, A King’s Ocean Lite; 3, C Wesley’s AA Labid. British-bred high-point.— 1, AJA Justified.