Sparsholt College dressage results, 26 May 2012

Prelim 15 (M Johnston).– 1, Royaume Uni (J Palmer) 74.35; 2, Okey Dokey (S Harnett) 73.91; 3, TS Runic Lore (S Malpass) 67.39. non-Q.– 1, Penclose Dazzle (R Ruffell) 67.83; 2, Inductor CA III (L Elkington) 64.35; 3, Fillinsky (J Cowley) 63.48. prelim 19 (E Dadkhah).– 1, Okey Dokey 79.55; 2, Royaume Uni 72.73; 3, That Scallywag Prince (C Grant) 69.55. non-Q.– 1, Fillinsky 75; 2, Penclose Dazzle 63.84; 3, Furista (K Tracey) 62.73. nov 35 (A Cardiff).– 1, Playingfields Mac The Knife (S Seagrave) 72.69; 2, Stillbrook Ben (A McKeowan) 71.15; 3, Fassbinder (I Byers) 69.62. rest.– 1, Karin DJ (R Christopher) 66.15; 2eq, Decjusz (H Aylett) & Zigeunerin W (C Reed) 65.77. nov 39Q (C Weston).– 1, Fassbinder 77.24; 2, Candover Dramatico (N Gregory) 67.24; 3, Diamond Jack (N Hodge) 65.17. rest.– 1, Tammarie-A (V Felton) 66.9; 2, Carraad Van De Teerlngh (A Chamberlain) 65.52; 3eq, Pro Mo (J Leaker) & Karin DJ 64.48. elem 57 (S Wood).– 1, Well Time (T Aer) 70.36; 2, Flaminio (B St John James) 66.79; 3, Stillbrook Ben 66.07. rest.– 1, Essentially M&S (H Bates) 71.07; 2, Silver Samurai (H Denton) 67.5; 3, Rebus (M Rowe) 64.64. elem 59Q (B Marshall).– 1, Well Time 65.94; 2, Eba Amarula (F MacDonald) 65.31; 3, Corston Rogue Trader 63.75. rest.– 1, Vivaldi I (K Schofield) 65.94; 2, Essentially M&S 65.63; 3, Razzmataz (L Park) 65.31. med 61 (H Clark).– 1, Vunora (S Newton) 64.83; 2, Eba Amarula 62.07. rest.– 1, Fascinato (S Smith) 72.41; 2, Headmore Leonora (A Clark) 64.14; 3, Vicstrona (S Mete) 58.62. med 75Q (S Russell).– 1, Ambience IV (R Tong) 68.11; 2, My Destiny (N Hodge) 61.35. rest.– 1, Fascinato 68.65; 2, Vicstrona 62.7; Hisaphir Du Chene (L Mead) 62.7. adv med 96.– 1, Luciano Pavarotti (J Stolper) 68.68; 2, Bo “De Hei” (E Peerless) 64.4; 3, Wifranco (J Stolper) 64.74. rest.– 1, Wot A Mission (A Hough) 64.47. adv med 98Q (P Watts).– 1, Ambience IV 71.32; 2, Saskia Hit (E Diegutis) 69.42; 3, Luciano Pavarotti 68.42. rest.– 1, Wot A Mission 65.26; 2, Wiseguy V (A Gibson) 63.68. PSG (P Lang).– 1, Hamdens Valley (S Richards) 66.5; 2, Detonator (J Skinner) 65.3; 3, Highland Henry (K Shepherd) 64.7. pyo.– 1, Saski Hit (adv 100) 68.33; 2, Don Corleone VHS (N Buchanan) (inter I) 63.42.