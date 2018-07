Somerford Park Premier League, 1-3 June ’06

Somerford Park Premier League, Congleton, Cheshire, 1-3 June ’06

Med 74 q 1, Hiscox Komanchi (G Davison) 71.1; 2, Sir Real (J Harvey) 68.6; 3, Puccini V (T Tomlinson) 67.2. rest 1, Little Man (D Corbitt) 63.3; 2 eq, NBF Limonata (R Gibson) & Waldzauber (N Whitham) 63.1. adv med 98 q 1, Goldavo (C Fill) 65; 2, Endeavour Fardoes (P Friday) 65; 3, Puccini V 64.7. Rhinegold National 5-y-o 1, Soul Sister (J Bredin) 8.56; 2, Hiscox Aliano (G Davison) 8.3; 3, Laurentia (M Ott) 8.08. 6-y-o 1, Marakov (E Zlatin) 8.56; 2, Classic Samphire (R Patmore) 8.04; 3, Rocket Tasotti (M Frost) 8. Rhinegold International Five-Year-Old 1, Weltroon (D Hallam) 8.4; 2, Hiscox Aliano 8.34; 3, Salsa III (M Ott) 8.06. 6-y-o 1, Marakov 8.63; 2, Day Dreamer II (M Ott)7.62; 3, Paper Tiger IV (R Edge) 7.1. PAVO Five-Year-Old 1, Deluxe (D Hallam) 8.63; 2, DHI Aqua Majestic (J Manning) 8.3; 3, Schimmer (S Schorn) 7.95. 5-y-o 1, Weltroon; 2, Wallenstein (B Moody); 3, Laurentia. adv 100 1, Faberge (T Tomlinson) 68.13; 2, Renegade R.B (R Bird) 67.5; 3, Ganimedes (K Maxted) 67.19. psg q sec a 1, Nemo III (L Hopkins) 69.92; 2, Noblesse (H Esberger-Shepherd) 69.75; 3, Fitzcerraldo (J Harvey) 69.25. psg q sec b 1, Wild Dancer (P Storr) 72; 2, Da Vinci (C Hester) 72; 3, Louis D’Or (H Andersen) 68.58. yr team test 1, World Classic (A Perry) 70.89; 2, Watson 108 (S Makin) 69.3; 3, DHI Wind Dancer (H Boswell) 67.44. gp q. -1, Teutone II (F Eilnerg) 68.57; 2, Two Sox (M Eilberg) 68.5; 3, Dolendo (S Wilton) 67.63. psg kur 1, Wild Dancer 77.08; 2, Highlander V (L Farrer) 73.6; 3, World Classic 73. inter I q 1, Fitzcerraldo (J Harvey) 73.17; 2, Wild Dancer 70.92; 3, Louis D’Or (H Andersen) 69.83. inter II q 1, Nicky (N Lister) 67.75; 2, Drabant (S Moore) 66.26; 3, Monsanto (E Thielgaard) 65.12. gp kur 1, Teutone II 72.25; 2, Longdean Westminster (H Lowe) 65.58; 3, Humble Pie (B Moody) 65.42. gp special 1, Two Sox (M Eilberg) 69.93; 2, Mr President (S Croxford) 67.07; 3, Lucky Star (J Bredin) 65.58. 1, Da Vinci (C Hester) 69.5; 2, Janeiro 6 (F Eilberg) 69.5; 3, Noblesse 69. 1, Manitu N (S Merrison) 72.11; 2, Donnerblitz (A Thompson) 70.79; 3, DHI Langar (N Leak) 70.79. 1, Manitu N 71.25; 2, DHI Peppino (K Bates) 67.25; 3, Devito (A Barr) 66.88.