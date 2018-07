Sandringham Driving Trials results

SANDRINGHAM Sandringham, Norfolk, 29 June – 1 July

int pony— 1, High Desire (T Fletcher) 138.72; 2, Saffron (C Willis) 182.31. int horse— 1, Csinos (P Reeves) 183.89; 2, Archie (N Pimblet) 199.07; 3, Brecknock Mercury (V Irwin) 202.28. horse pairs— 1, Hayton Leo, Hayton Idi & Der Consul (J Attenborough; bs: O Garza) 149.94; 2, Treacle, Toomy & Thunder (W Bowman-Ripley) 164.28; 3, Tenno, Sam & Jimmy (B Bowman) 164.47. open pony— 1, City Slicker (C Hall) 147.36; 2, Chapelhowe Firecracker (J Herd) 150.94; 3, Broomhill Synod (A Budge) 178.21. adv pony— 1, Steppers Viceroy (S Mart) 130.39; 2, Caeaubreuddwyd Welsh Flyer (L Rowe) 131.67; 3, King’s Blaze (A Grayston) 136.14. pony pairs— 1, Toby, Topaz & Rambo (M Cadwell) 119.19; 2, Parrock Thatchers Tupenny Royal, Parrock Thatchers Tuppeny Bit & Parrock Thatchers Sweet William (M Winn; backstepper: R Barnard) 150.85; 3, Limerick’s Pandora, Janton Liberty & Jacks My Boy (J Rennison; bs: A Wyle) 151. pony tandems— 1, Bronheulog Principle & Riverside Henry (Danielle Twitchen; bs: Dan Twitchen) 145.47; 2, Jo Mangles & Swiffryed Black Jack (S Mayes) 203.2; 3, Heltondale Polly Perkins & Dean Eclipse (Lady Brabourne) 209.4. pony fours— 1, A Stroud172.69; 2, Charlie, Danny, Dusty, Oak & Prys (E Wright) 182.02; 3, Bremar Rosemary, Bremar Foxglove, Bleanhills Blue Boy, Kyreton Gnyddfid & Hillgarth Keltic Boy (H Cruickshank) 207.2. open horse— 1, Matador (D Hayes; bs: L Miller) 153.97; 2, Sonny (S Henry) 173.10; 3, George (G Newby) 182.02. adv horse— 1, Hamewith Lonarch (I Bertram; bs: C Bertram) 153.16; 2, Zak (C Weiss) 155.10; 3, Highmoor Firecracker (S Clinghan) 161.2. horse tandems— 1, Janton Mydrian & Chester (F Pendlebury; bs: B Pendlebury) 198.81; 2, Paco & Puskas (R Schoop) 213.48; 3, The Cobbler & Domino 226.76. horse fours— 1, Hootch, Lancelot, Ziggy, Roi & Kiraly (P Bassett; bs: T Laughton, A Clarke, Matt Harverson, L Bray) 198.81; 2, Crocker, Emir, John, Zeus & Morpheus (D Lane; bs: J Coward, F Campbell) 195.86; 3, The Cruiser, Rambo, Takerno, Spider & Winston (G Frith) 205.09.