Quob Stables EC Area 43 showjumping results, 6 October

KBIS Insurance British novice.— 1, Pauldary’s Little Miss Tiger (K Oliver); 2, My Celtic Tiger Lil (G Slate); 3, Pembrey Perzaz (A Bellamy). Equissage discovery.— 1, Opposition Eclipse (K Johnston); 2, Datana (C Flack); 3, Denver IV (M Eacher). 1.05m.— 1, October Farn Astra (G Paternoster); 2, Sometimes III (R O’Sullivan); 3, Eltorro (K Oliver). Tri-Zone newcomers.— 1, Westenwind III (L Marsden); 2, Allure VI (C Flack). 1.15m.— 1, Dusty Van Het Hek (R Willis); 2, Pedro VIII (H Webster); 3, Toulon 4 (A Gordon). H&H Foxhunter/1.20m.— 1, Djakarta (A Doswell); 2, Widny (M Routledge); 3, Urani (C Etherington).