Norfolk SJC results ’06

NORFOLK SJC Snetterton, Norfolk,

Sue Carson Saddles/Alruba Rubber British Novice 1, Land Junker (T Conyers); 2, Mancherro (A Strawson); 3, Coolin Lucky Star (J Macey). Equissage Discovery 1, Hello Vegas (A Peruzzzi-Smith); 2, Which Way III (A Norman); 3, Moo Loo La Ba (K Smith). 1.05m 1, Starbrook (F Williams); 2, Ridgedales Dilemma (K Smith); 3, Millview Bay (P McAllister). Petplan Newcomers 1, Charakter (Y Fletcher). 1.10m 1, Jitta (L Crook); 2, Sydney Ruff Diamond (S Feeke); 3, Juno’s Last Edition (A Peruzzzi- Smith). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1, Juno’s Last Edition; 2, Valentino (A Strawson); 3, Sienna II (T Conyers).