Isle of Wight Area 43a showjumping results, 2 January

KBIS British novice/90cm nat am ch q.— 1, Sakari Opposition (H Falconbridge); 2, My Mission Impossible (S Waghorn); 3, First Whistler (F Hinds). Equissage discovery/1m nat am ch q.— 1 Dubai Star (K Begley); 2 Sakari Opposition (H Falconbridge); 3, My Mission Impossible (S Waghorn). 1.05m.— 1, Lilly Lee (A Ridler-Lee); 2, Georgia Rocco (J Warrick); 3, Belinde (A Ridler-Lee). Tri-Zone newcomers/1.10m/1.10m nat am ch q.— 1, Mondriaan III (K Begley); 2, Neutral Tint (H Webster); 3, Trevoulter Lady Utah (H Webster). Horse & Hound Foxhunter/1.20m.— 1, Larigo (J Warrick); 2, Lucky Girl II (S Waghorn); 3, Riverwood (R Booth). national 1.30m/classic ch.— 1, Riverwood (R Booth); 2, Larigo (J Warrick); 3, Mondriaan III. pony 60cm.— 1, Flickers Fortune (J Rand); 2, Burley Mystery (E Waldron). pony British novice.— 1, Burley Mystery; 2, Galloway Bay (G Dominguez); 3, Trevoulter’s Lady Utah (K Read). pony discovery/90cm.— 1, Colour Fusion (M Rowdon); 2, Tetcott Crackerjack (E Chapman); 3, Galloway Bay (G Dominguez). pony newcomers/1m.— 1, Tetcott Crackerjack; 2, Colour Fusion.