Eastern Regional Dressage Championships results, 14-15 August

Centaur Biomechanics prelim 19 (S Staines, P Bushell, A Scott).— 1, Coady Bay Artique (T England) 71.97; 2, Essentially M & S (H Bates) 69.85; 3, Phoenix (F Liddle) 69.39. Dodson & Horrell nov 37 (D Wardle, S J Lanning, R Pickles).— 1, Lyon (E Sutton) 72.02; 2, Wolinder (B St John James) 70.12; 3, Well Done (A Hardwick) 69.4. rest (P Watts, B Angel, A Hessay).— 1, Bodelicious (N Jennings) 68.81; 2, GDH Lancer Evolution (E Smith) 67.74; 3, Cezanne (B Goodwin) 67.74. Stretch & Flex elem 59 (H Ashley, H Clark, W Filtness).— 1, Calvin G (A Hardwick) 72.08; 2, Diamond Jubilee (B Hayler) 70.83; 3, Madison Avenue (S McMahon) 69.9. rest.— 1, Nouveau (L Allan) 69.17; 2, Di Marco II (S Tizzard) 68.75; 3, Santos W (C Foster) 68.65. Haygain Steamers med 75 (A Darken, D Wardle, A Nicell).— 1, Aramis T (A Ross-Davies) 72.52; 2, Don Dimitri (J Coope) 70.18; 3, Rotspon’s Rockin (A Hardwick) 68.65. rest.— 1, Simply The Best (G Turnbull) 65.86; 2, GDH Florestans Fire (M Watson) 65.32; 3, The Smoke Jumper (G Weedon) 64.77. Martin Collins adv med 98 (S McMahon, P Storr, H Ashley).— 1, Aramis T 69.04; 2, Last Minute (K Smith) 68.68; 3, Rossgold Rubina (L Farrer) 68.51. rest.— 1, Calvin G 66.4; 2, Karbiet (E Richards) 65.53; 3, Longdean Rising Star (J Weekes) 64.21. Jeffries PSG (J Peberdy, P Storr, M Newall).— 1, Supreme HH (S Ward) 67.81; 2, Shining Light (R Hughes) 67.54; 3, Don Amore (L Wickes) 65.79. Bates inter I (P Storr, J Peberdy, N Barrett).— 1, Pompidou (R Tong) 68.42; 2, Supreme HH 67.46; 3, Urban (H Boswell) 66.49.