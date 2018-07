College of West Anglia dressage results, 29 September 2012

Prelim 15 (J Howard).-1, Killobee (N Pettitt) 66.52; 2, Kippure Silver Dollar (A Peak) 63.04; 3, Romancer (C Waters) 62.17. prelim 19Q.-1, Killobee 63.64; 2, Kippure Silver Dollar 63.18; 3, Riffelalp (N Pettitt) 62.73. nov 38Q.-1, Classic Ruby (J Gummer) 58.39. nov 35 rest.-1, Jaylan First Early (C Jacklin) 61.92. elem 43 (W Filtness).-1, Midline Rioja (C Marsden) 57.93. rest.-1, Angles Way (J Perkins) 64.14. elem 53Q.-1, Midline Rioja 61.18. rest.-1, Angles Way 64.41; 2, Wouldknot (E Holmes) 61.8. med 71 rest.-1, Tobias Trotwood (M Fowles) 61.03; 2, Wouldknot 57.59; 3, Glucksbringer (M Sampson) 55. med 75Q.-1, Elroon (V Rayment) 68.38; 2, Unamore (A Stanley) 64.86. rest.-1, Jez (S Wright) 61.62; 2, Tobias Trotwood 61.35. adv med 98Q.-1, Unamore 63.42. rest.-1, Elroon 65; 2, Caruso Van Overis (C Glover) 63.42.