BSJA results 10 – 16 May ’04

SNOWBALL FARM EC Burnham, Bucks, 10 May

British novice 1, Nibeley Candy Can (M Barnett); 2, Missolary (K Davis); 3, Citrus Spring (EJ Slater). discovery 1, Ungaro’s Joly (S Rowe); 2 Golden

Storm (J Crippen); 3, Foxy Image (C Echlin). 1m 1, Irish Town Party (R Pearson); 2, Rookhill Star (J Rowe); 3, Draza (H O’Rourke). newcomers 1, Ungaro’s Roly (J Rowe); 2, Draza; 3, Ulex (L Jones). 1.10m 1, Kavalier Light (S Crippen); 2 Rookhill Star. Horse & Hound Foxhunter 1, Penny Apples (E Acarublu); 2, Tender Moment (R Pearson) 3, Akoot (P Hughes).



BLEWBURY CENTRE Blewbury, Oxon, 12 May

1.10m members cup 1, The White Sargeant (D Dick); 2, Capito Z (V Ashworth); 3, Cruise Connection (C Harris). newcomers 1, Gifted Rock (C Whickman); 2, Life Goes On (R Irving); 3, Clanda Boy (A Backhouse). Milton 5-y-o 1, 4 tied. Olympic Starspotters 1, Two Star (J Cassan); 2, Vangelis (H Tredwell). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1, Desert Queen (S Upton); 2, Felin Du Joret (C Robins); 3, Light Space (T Fletcher). Onedia Viviers B&C 1eq, Felin Du Joret (C Robins) & Perfavoure (L King). Scope 1.35m 1, Spring Green (T Fletcher); 2, Grandira (R Willis); 3, Katlain (P Crago).



HARGATE ARENA Hilton, Derbys, 12 May

British novice 1, Renfield (L Hollinshead); 2, Cresta Bay (C Wass); 3, Follys Fiasco (P Winn). discovery 1, Ziggy (P Arthers); 2, Lexington Ghost (M Thompson); 3, Brooklands Clover Classic (L Godber). newcomers/1.10m 1, Roscoe’s Galani (L Godber); 2, Lexington Ghost; 3, Bally Miss Cruise (N Chadwick).



JM EQUESTRIAN Northallerton, North Yorks, 12 May

newcomers 1, Monopoly (K Balbach); 2, Soligette (V Tulloch). members cup 1, DJA’s Soft Touch (D Mewse); 2, Gamble On (S Russell); 3, Dovecote Justice Prudence (M Cowan). Foxhunter/1.20m 1, Limburg (J Russell); 2, Seven Dales (A Bell); 3, Zendra (N Hartill). 1.25m 1, Blofeld (A Bell); 2, Kosmic Colours (S Russell); 3, Hawthorn Breeze (A Bell). British novice 1, Mr Effective (D Smith); 2, Deadly Diamond (G Watchman); 3, Billy B (l Collins). discovery 1, Tiny Todd (D Smith); 2, Temple Phyergold KA (M Boddy); 3, Lord Brocket (J Russell).



ROYAL WINDSOR Windsor, Berks, 13-16 May

Land Rover Grade A 1eq, Loro Piana Hamlet (G Williams) & Anastasia (B Twomey); 3, Socks (D McPherson). Walwyn Novice ch 1, Jouvencelle De Thurin (J Popely); 2, Royal Rose II (J Annett); 3, Robin VII (J Neal). Horse & Hound Foxhunter sec A 1, Roland II (T Stockdale); 2, Robin VII; 3, Overa (T Fletcher). do, sec B 1, Jouvencelle De Thurin; 2, Jump De La Cote (P Crago); 3, Royal Rose II. B&C 1, Otto (G Williams); 2, Odysseus II (R Willis); 3, Ublesco (R Whitaker). grade C 1, Ziggy’s Here (N Charles); 2, Sunkist (D Inglis); 3, Angelique (K Doyle).14 May: Land Rover Grade A 1, Pandur (N Skelton); 2, Portofino (M Whitaker); 3, Anastasia. grade A 1, Karina (R Whitaker); 2, Make Haste (L Pavitt); 3, Whinnie Jackson (B Twomey). B&C 1, Cassiano Z (D McPherson); 2, Nevarda (R Hill); 3, Odysseus II. Cash & Traffic Management 1.40m 1, Nevarda; 2, Sunkist; 3, Spring Green (T Fletcher). 15 May: Jaguar Gentlemen’s ch 1, Hosire Des Chaines (R Bevis); 2, Sandica (M Whitaker); 3, Pandur. Land Rover Services’ team 1, Household Cavalry HQ A; 2 & Queen’s Plate, Royal Air Force B; 3, Army Medical Services. Land Rover Ladies’ ch 1, Cosmic Lady (L Ashe); 2, Corleone II (V Young); 3, Retreats Upper Cut (C Robertson). Special Events B&C 1, Otto; 2, Ublesco; 3, Red Dawn (D McPherson). A&B 1, Laconda (M Whitaker); 2, Rex (M Armstrong); 3, Qui Vive (R Bevis). 16 May: Ecotrak Grand Prix 1, Russel (N Skelton); 2, Qualite (R Whitaker); 3, Buddy Bunn (W Funnell). B&C 1, Otto; 2, Jump De La Cote; 3, Unicorn D’O (J Marshall). Milton 5-y-o 1, 7 tied. Aon 6-y-o 1, 14 tied. DAKS home cos PC team 1, Chiddingfold Farmers; 2, OBH North; 3eq, Garth & Chiddingfold.



BSJA AREA 19/20 Marchweil, Wrexham, 15-16 May

new recruits 1, 7 tied. 90cm jnr 1, Little Miss Splash (R Foster); 2, Amber Zante (N Jude); 3, Irish Barnaby Rubble (R Taylor). jnr British novice 1, Amber Zante; 2, Coalbar Tia (J Cowley); 3, Athena (J Gracie). jnr newcomers/1m 1, Orlando Silver (J Gracie); 2, Coolcarron Jazz (N Bream); 3, Lara Croft (N Jude). 128/138cm 1eq, Night Hawk (O Evans) & Lara Croft; 3, Amber Zante. 1.05m/1.10m jnr 1, Milk & Honey (Z Owen); 2, Dancing Time (V Crank); 3, Orlando Silver. new recruits 1, Grangewood Dearno (T Pritchard). British novice 1, Autumn Mist (P Marsh); 2, Sultan (J Done); 3, Makka (J Davies). discovery 1, Sultan; 2, Celtic King Rob (C Hickman); 3, Makka. novice 1, Mistress of the Manor (T Fowles); 2, Diamond Whisper (J Reeve); 3, Bally Callistro (D Parry). adventurer 1, Mistress of the Manor; 2, Oxbow (J Jones); 3, Prinz Van Roosendaal (W Bartley-Hughes). newcomers/1.10m 1, Celtic It’s Mischief (J Gough-Roberts); 2, Silvie (J Matthews); 3, Game Keeper (D Williams). 1.15m 1, Vyrnwy Marmite (S Stokes); 2, Stop the Music (A Edwards); 3, Patent (S Evans). 1.25m 1, Cashiered (J Matthews); 2, Andersons Song of Norway (G Jones); 3, It’s Feathers (A Edwards). jnr new recruits 1, 4 tied. 90cm jnr 1, Gracies Fionn (C Roberts); 2, Little Miss Splash; 3, Mr Allsorts (N Tidswell). jnr progressive 1, Night Hawk; 2, Bodfaen Allegra (S Owen); 3, Jamiroquai (F Borthwick). jnr Foxhunter 1, Mr McSorley (S Leech); 2, Kilmullen Fionn (C Roberts); 3, Mrs Midas (N Tidswell). 1.15m jnr 1, Plessington Harry (Y Edwards); 2, Double Bluff (S Leech); 3, Mrs Midas.



CORNISH SHOWJUMPING CLUB Gweallavellan, Hayle 15-16 May

BEIB jnr british novice 1, Riveroaks Country Life (C Richards); 2, Al Jazirah (A Sherress); 3, Diptford Robin (V Parke). O.85cm open 1, Bonoffee Toffee (A Rule); 2, Secret Service (L Hardy). Blue Chip jnr newcomers 1, Al Jazirah; 2, Rushmore Moonshadow (C Cook); 3, Secret Service. 1m open 1, Hillside Drummer Boy (A Ottaway); 2, Fairlands Star (C Mills). Squibb and Davies jnr foxhunter/1.10 open 1, The Flying Cobra (A Parkin); 2, Silver Shrew (L Davies); 3, Greylands Independent Trader (C Mills). Snr british novice 1, Miss Hazy (C Vinnicombe); 2, Zulu Zinga (A Richards); 3, Ghetto Superstar II (V Brown). Equissage discovery 1, Western Discovery (C Jones); 2, Dutch Jazz (C Phillips); 3, Cruising Along (A Webber). 1.10 Members Cup 1, Follyfoot Mr D (B Facey); 2, Tyrera Bay (C Vinnicombe); 3, Foxie Arnie (B Facey). Horse & Hound Foxhunter 1, High Ginge (C Gwennap); 2, Saxon Thornbird (C Jones); 3, Hawklands Lady Chantilly (A Walters). 1.20 open 1, Shalom Zara (A Williams); 2, Parkmore Coleen (A Ellery). 1.25 open 1, Riviera Reg (C Rushworth); 2, Kermits Lover (B Facey); 3, No Wise Cracks (S J Coffin).



DALRY Dalry, Ayshire, 15-16 May

British novice 1, Shamrock Tiger (G McCall); 2, Beckers Turn (S Thom); 3, Golden Retreat (J Cross). discovery 1, Caorthannan (J Brogan); 2, Bluetoon Dancer (S Szymanski); 3, S Jonkastique (G Coia). newcomers 1, Wertherroschen (S Neads); 2, Pamela Epstein (M Smith); 3, Chipie GPZ (M Smith). 1.25m 1, Caspian (N Warwick); 2, Tanart Van De Alcove (P Argo); 3, Sanbucca Baby (A Craig). B&C 1, Culinane Diamond (K Fitzgerald); 2, Ara (S Neads); 3, Now Be Dazzled (J Cross). 1.35m 1, Tornado (S Neads); 2, Iver (K Argo); 3, True Braveheart (M Young). sml open 1, Burn Flight (N Warwick); 2, Stainsby Carlos (L Frame); 3, Promise (H McGowan). B&C 1, Big Red Too (K Fitzgerald); 2, Wertherroschen; 3, Sea Lion (S Main). Scottish Jnr South West ch 1, J’s Dream (Y Geddie). 1.40m 1, Touche (M Smith); 2, Waylands Playboy (M Arnott); 3, Stainsby Carlos. 1.15m 1, Hunter’s Level (J Brogan); 2, Tannaghill (C Hall); 3, Now Be Dazzled. Foxhunter 1, Cree Cruiser (J Aird); 2, Heathcliff II (D Duffin); 3, Record (M Arnott). British novice 1, Zeamore (J Mitchell); 2, Tiree Tango (R Fyfe); 3, Broadlaw Prudential (L Urquhart). 1m 1, Disan Drumbeat (R Duffus); 2, Dok Connor (D Killin); 3, Tiree Tango. 1.05m 1, Shannon Lad (C Caldwell); 2, It’s Spring (E Cochrane); 3, Chip Chase (R McCrae). newcomers 1, Dream Clover Zest (R Leonard); 2, Shannon Lad; 3, Ramera B (V Christie). jnr Foxhunter/1.10m 1, Rosmuc Rebel (J Spence); 2, Stainsby Irish Mist (H Stevenson); 3, Cuffesgrange Trigger (H Haig). 128/138cm 1eq, Cheeky Chester & Sligo Lucky (J Smith); 3, Colour Code (J Drummond). 128cm 1, 2 & 3, Midnight Dynamite, Silver Wonder & Stainsby Starburst (P Allen). JC 1, Cavan Piper (R Tidd); 2, Smart Sam II (H Haig); 3, Rosmuc Rebel (J Spence). 138cm 1, Colour Code ; 2, Guiness Special (C Miller); 3, Red Wharf Bobby (G Mitchell). rest sml pony 1, Bally Deep In Disguise (R Modlin); 2, Artic Polar Bear (D Thompson); 3, Sparkling Jiggy (H Donaldson). jnr newcomers 1, Smart Sam II; 2, Snow Foxy (L Crocket); 3, She’s My Girl (L Tague). 1m jnr 1, Maxton Hijack (M Russell); 2, Blue Icicle (J Stephen); 3, Ratina (C Timmins).



FINDON Loanhead, Aberdeen, 15-16 May

British novice 1, Another Houdini (S Lindop); 2, Grande Jete (L Craigie); 3, Pyrous Eous (C Thomson). discovery 1, Bluey Green (J Cameron); 2, Aulton Lorien (H Brown); 3, Shady Lady (K Donald). 1m 1, Ranitidine (J Blair); 2, Winwood Master Class (H Ross); 3, Newparks Gerani S (A Field). 1.05m 1, Faraway Panache (L Craigie); 3, Barnabys Matrix (J Anttila). newcomers 1, Ritmique (S Low Mitchell); 2, Bluey Green; 3, Keltique Dark Obsession (L Craigie). 1.10m members cup 1, Ominous (S Low Mitchell); 2, Far Away Pizazz; 3, Biaggi (S Coull). Foxhunter/1.20m 1, Chenapan (S Low Mitchell); 2, Le Monopoly (S Hamilton); 3, Flagmount Valentine (A Davidson). open 1, Ngauruhoe (S Low Mitchell); 2, Ominous; 3, Simply Cider (L Craigie).



HADLEIGH Holbecks Park, Suffolk, 15 May

grade C 1, Rapidash Fire (D Edmundson); 2, Perdix Wesley (J Soar); 3, Lugo (B Brasted-Watts). Edgar Frost Memorial Stakes 1, Napardie (H Stennett); 2, Perdix Wesley; 3, Cousin Hendrick (B Skeet).



THE COLLEGE EC Keysoe, Beds, 15 May

95cm 1, Harper Chance (J Poliver); 2, Shylock (K Johnson); 3, Lady Athena (J Payne). discovery 1, New World (S Jones); 2, Keysoniam French Acorn (M Reeves); 3, CJ Gregory’s Girl (K Downes). 1.05m 1, Helms Tolu (J Helm); 2, Phoenix Dawn (S Richardson); 3, Diva (M Munt). 1.15m 1, Fritz Luke (J Helm); 2, Master Otter (S Edmunds); 3, Georgefields Amber Diamond (F Christian). grade C 1, Beachline (L Huzzey); 2, Sin City (R Simpson); 3, Soloman Did (S Edmunds). 1.20m 1, Claydons Wizard (G Armstrong); 2, Solomon Did.



WARREN FARM Formby, Merseyside, 15 May

British novice 1, Warren Prince (P Elms); 2, Mon Cherie (M Ainscough); 3, Warrior Princess (S Penny). Equissage discovery 1, Royal Empire (C Greenhow); 2, Elan Cherokee (S Magee); 3, Aquine Bo Dandy (E Blackburn). newcomers 1, Royal Empire; 2, Nobel (S Gibson); 3, Altea (J Andrews). 1.10m 1, Wee Welsh Lady (S Shore); 2, Greenbank Dessie Dee (C Gleave). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1, Hawthorn Lad (S Moss); 2, Croft Gloriosa (J Garton-Pope); 3, Pionier (K Clarkson). 1.25m 1, Grand Classe (K Shore); 2, Adamo Amerika (T Davin); 3, Ouzzo (D Andrews). 23 May: newcomers 1, Monsieur Dream (S McGee); 2, Magestic (N Bampton); 3, Sealift (P Simms). 1.10m 1, Gambarda (G Pollard); 2, Oakmoor (D Richards); 3, I’ll Have A Guinness (B Stephen). Horse Hound Foxhunter 1, Opandi (J Andrews); 2, Oakmoor; 3, Altea. 1.20m 1, Princess Jade (K Shore); 2, Centre Zz (C Rosetti); 3, Way Too Cool (N Bampton). 1.30m 1 & 2, Bally Rose & Sky News (K Shore); 3, Rapid Van Sirke (C Rosetti). British novice 1, Longtail Sally (A Grey); 2, Forever Moor (R Moorhouse); 3, Langlands Sebastian (L Greenwood). Equissage discovery 1, Forever Moor; 2, Raindancer (D McNutty); 3, St Lucia (M Almond).



EAGLESFIELD Ash 16 May

British Novice 1, Prince III (B Dove); 2, Mr Wry (K Stewart); 3, Rebels Pride (L White). Discovery 1, Amir (V Sheppard); 2, Ice Maiden IIIT (P Clark); 3, Airbourne (S Glynn). 1.05metre open 1, Moonlight Raider (H Watchorn); 2, The Beacon Horse (D Clarke); 3, Cwrtycadno Mel (K McBryde). Newcomers 1, Ice Maiden III (P Clark); 2, Magic Maggot (A Butler); 3, Knockfinn (E Wood). 1.15metre open / Scope Qualifier 1, The Beacon Horse (D Clarke); 2, Chicago Lad (D Wise); 3, Findon Four Leaf (S McLellan). 1.25metre National Open / Scope Qualifier 1, Southern Maestro (N Miller); 2, Chicago Prince (D Wise); 3, Neander (B Dalton).



EXETER EC Poltimore, Devon, 16 May

British novice 1, Hantu (S Betts); 2, Test Of Time (V Siddall); 3, Torzu (M Brake). Scope Novice 1, Oliver VI (T Wilson); 2, La Roche D’Or (S Cole); 3, Spring Tower Midnight Rose (J Lee). 1.05m 1, Khietan (T Kneen); 2, Quick Darco (L Tootall); 3, Diamond Lady II (L Atherton). 1.10m members cup 1, Flicona (S Jarmen); 2, Kenza (V Hill); 3, Rubinette (M Hall). Horse & Hound Foxhunter/1.20m 1, Berryhill Smart Alex (S Jarman); 2, Gianni (K Spiller); 3, Ireland’s Hope (J Douglas). 1.25m 1, Gianni; 2, Just Tommy (S Norman); 3, Colwyn Odin (L Harris).



HOLLINGWORTH LEISURE Rochdale, Lancs, 16 May

1m 1, Marbury Classic (C Shepherd); 2,It’s Cinderella (J Watson); 3, Master’s Pride (J Burns). newcomers 1, Flying Duchess (E Tough); 2, Master’s Pride; 3, Majestic (N Bampton). 1.10m 1, Gambarda (G Pollard); 2, Pionroos (J Powell); 3, Furisto Bob (C Smith). Blue Riband/Foxhunter 1, Hawthorn Lad (S Moss); 2, Ashlee Cavalier (C Wainwright); 3, Tannique (C Shepherd). 1.25m 1, Alpha Romeo (C Richardson); 2, Lakeland Gold Diamond (A Mizon); 3, TJ William (C Wainwright). 1.35m 1, Snickers (E Fletcher); 2, He’s Royalty (N Bampton); 3, Lakeland Gold Diamond. 23 May: jnr British novice 1, Silver Nutmeg (E Denney); 2, Charlies Dream (A Barton); 3, Jamiraqui (S Borthwick). 90cm jnr 1, Lynwood Gem (R Connor); 2, Spancel Hill Express (X Gill); 3, Powtan (R Connor). 128/138cm 1 & 2, Emersbrook Rosella & Mystic Starlight Express (G Whitaker); 3, Krimpy (D Whitaker). jnr newcomers 1, Vivachi Hip Hop (X Gill); 2, Irish Platinum Pleasure (K Porter); 3, It’s Fun Time Frankie (J Buxton). 1m jnr 1, Mystic Starlight Express; 2, Spirit Of Bodecia (R Connor); 3, Golden Jodine (S Marshall). jnr Foxhunter 1, Fieldhouse Maverick (J Clayton); 2, Snatch (W Whitaker); 3, Blue Whistler (A Mizon). 1.10m jnr 1, Spot The Lady (J Ward); 2, Costello’s Boy (K Leach); 3, Lynwood Gem (A Derbyshire). 1.15m jnr 1, Ringo Star (W Whitaker); 2, Kingfisher’s Tarantella (J Clayton); 3, Kentucky Blue (J Whitaker).



TITLINGTON HALL FARM Alnwick, Northumberland, 16 May

British novice 1, Tiny Todd (D Smith); 2, Belling Burn (R Shiell); 3, Cloud Grey (A Gordon). discovery 1, Mr Effective (D Smith); 2, Lady Rockstar (S Rooke); 3, Zeus III (J McKay). newcomers 1, Lady Rockstar; 2, Ovation (L McCafferty); 3, Action Dreamaker (S O’Brien). open 1, Bowes Bedazzled (H Swailes); 2, Lord Bertram (E Mould); 3, Alpine Marc (D Lillie). Foxhunter/1.20m 1, Lord Bertram; 2, Darraks Mario (J Taylor); 3, Hectique (L McCafferty).