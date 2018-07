Blair Highland showing results, 21 August

BLAIR HIGHLAND, Scotland, 21 August

In-hand (R Stewart) yeld mare competing in other sections.— 1, G McMurray’s Trailtrow Teal; 2, A Mitchell’s Dunedin Fiona; 3, H Dick’s Zeta Of Caenlochan. do, not competing.— 1 & ch, L Riddell’s Yokel Of Croila; 2, R Davidson’s Trowan Moulin; 3, G M Baird’s Gayner Of Whitefield. jnr gelding.— 1, res & ch geld, I Grant’s Sheamus Of Inverdarroch; 2, B J Malim’s Creag Crannach Of Meggernie; 3, J Connell’s Euan Of Achnacarry. snr.— 1 & res geld, Trowan Moulin; 2, M Rogers’s Spruce Of Moulzie; 3, F J Bell’s Whitefield Prince Henry. stallion.— 1, T Cooper’s Kestrel Of Glencree; 2, S Mackay’s Callernish Seora. b’mare.— 1, B J Malim’s Riona Of Croila; 2 & ch b’mare, G M Baird’s Kimberley Of Whitefield; 3, K & W Taylor’s Marie-Rose Of Strathmore. filly foal.— 1 & ch, J & J Bonar’s; 2, K & W Taylor’s Rhona Of Sunnyneuk; 3, N Byrne’s Abrean Of Creag Bhalf. colt foal.— 1, G M Baird’s; 2, K Lawson & W Sinclair’s Lochlands Silver Drum; 3, R Davidson’s Trowan Muskateer. filly, geld, 2-y-o.— 1, M Comrie Bryant’s Oatcake Of Whitefield; 2, L Price’s Ronaid Of Meggernie; 3, W Sanders’ Ucy Of Alltnacailleach. y’ling.— 1, B J Malim’s Marigold Of Meggernie; 2, B J Malim’s Jasmine Of Meggernie; 3, M Rogers’ Capel Of Moulzie. working Highland (R Ormiston).— 1 & 2, Atholl Estates’ Atholl Skye & Atholl Findlay. WHP (M McColl-Smith, M Kennedy), novice.— 1 & ch, G McMurray’s Trailtrow Tarskavaig; 2, A Milne’s Hamish Of Strathavon; 3, S Cunningham’s Strathavon Jack. open.— 1, A Matheson’s Dunedin Magnus; 2, D Pringle’s Sharian Arina. ridden (H Cameron) open, 14hh.— 1 & res, Joanna Of Forglen; 2, A Mitchell’s Dunedin Fiona; 3, G McMurray’s Trailtrow Tarskavaig. 14hh & over.— 1 & ch, Trowan Moulin; 2, A Matheson’s Dunedin Magnus; 3, M Woosey’s Kincardine Atholl Buidhe. NS nov 14.2hh.— 1, A McLeod’s Rory Of Alltnacailleach; 2, L Allison’s Ardnagaisk Piper; 3, J McCormack’s Marcus Of Forglen. nov 14hh.— 1 & ch, Trailtrow Teal; 2, Strathavon Jack; 3, Hamish of Strathavon. 14.2hh.— 1 & res, Dunedin Marksman; 2, J Ramage’s Connor Of Moulzie; 3, M Grant’s Cloughwood Harry Potter.