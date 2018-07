Bishop Burton (1) eventing to results, 26-27 May

OI.– 1, Its Sharons Choice (R Crosbie-Starling) 32.7,0,12.4=45.1; 2, The Chenko Artist (R Lupton) 30.9,0,14.4=45.3; 3, Paddys Gold (R Crosbie-Starling) 37.7,0,8.8=46.5. int (sec K).– 1, Taipan Tommy (N Dixon) 28.2,0,10.4=38.6; 2, Circus (S Wynne Morris) 31.8,0,8=39.8; 3, DHI Bandit King (O Townend) 31.8,0,10.4=42.2. (sec L).– 1, Ferro S (P Marttila) 32.7,4,18.8=55.5; 2, Dollarney (K Watson) 43.2,0,13.2=56.4; 3, Manor Missile (C Brear) 32.3,0,24.8=57.1. ONu18(Q).– 1, Opium D Oradour (A Chabert) 30,0,2.8=32.8; 2, Cwrt Cardi (L Chapman) 27,4,2=33; 3, Agur (A Walker) 36.5,0,0=36.5. nov (sec G).– 1, HHS Comporta Beach (O Townend) 28.5,0,0=28.5; 2, Twinpower (G Parsonage) 28,0,2.4=30.4; 3, Blacklaw Thymelord (R Edge) 27.5,4,0=31.5. (sec H).– 1, GCD Zergorino (A Farr) 39,0,0=39; 2, Clarequest Ricki (V Dennis) 36,0,5.2=41.2; 3, Direct Region (D Llewellyn) 31,8,2.4=41.4. (sec I).– 1, Ballingowan Echo (I Macpherson) 23.5,0,0=23.5; 2, Glenomra Hero (R Edge) 23,0,2=25; 3, Tis A Beauty (O Townend) 30.5,0,0=30.5. BE100 (sec E).– 1, Starholme Amberleigh (H Howard) 21.5,0,0=21.5; 2, Candy Blue (B Harrold) 29.5,0,0=29.5; 3, Redinagh Ramiro (J Adams) 23,4,3.6=30.6. (sec F).– 1, Crackenthorpe Formula One (S Chappelhow) 30,0,0=30; 2, Cemie (A Duffort) 32,0,1.2=33.2; 3, Aftershock II (G Morrison) 37.5,0,0=37.5. (sec N).– 1, Zodibanta (I Nichols) 27.5,0,0=27.5; 2, Clifton Bee Gee (J Sommerville) 31,0,0=31; 3, Hume’s Law (E Horner-Harker) 29,0,3.6=32.6. (sec P).– 1, Rising Star (R Carter) 28.5,0,0=28.5; 2, Portphilip Zidanne (M Johnson) 33,0,0=33; 3, Zilissa (J Adams) 34.5,0,0=34.5. BE100u18.– 1, Adams Cruise (E Woodhead) 27.5,4,0.4=31.9; 2, My Myrtle II (S Wynands) 36.5,0,0=36.5; 3, Watadiamond II (M Phillips) 34,8,0=42. BE90 (sec A).– 1, Legato II (J Bennett) 23.5,0,0=23.5; 2, Blue Admiral II (S Little) 26,0,0=26; 3, Cuffesgrange Cut The Past (L Dobson) 29,0,0=29. (sec B).– 1, Starholme Lulu (H Howard) 27.5,0,0=27.5; 2, Mr Darcy XII (D Kaye) 30,0,0=30; 3, Bungowla Corough (W Bower) 30.5,0,0=30.5. (sec C).– 1, Diamond Legacy II (I Carr) 32,0,0=32; 2, Its Bean A While (E Shield) 33.5,0,0=33.5; 3, Timo (J Williams) 34,0,0=34. (sec D).– 1, Waterloo III (J Guy) 26,0,0=26; 2, Crannard Dun (K Webster) 31.5,0,0=31.5; 3, Ballinasloe Fohenagh Dot (A Curtis) 32.5,0,0=32.5.