Badgworth Arena showjumping results, 6-7 March

80cm.— 1, Jibba Jabba (V Hawkins); 2, Babe In The City (S Hunt); 3, Vivid Up B (K Saunders). 90cm national amateur.— 1, Prado D’Hammer (L Oxland); 2, Duos Cavalier (S Reeves); 3, Wizzard Langley (N Brown). 1m national amateur.— 1, Highland Joker (H Woodgate); 2, Ratatatat (P Tucker); 3, Roxsy (R Pitman). 1.05m.— 1, Gina (B Ford); 2, Spring Showers (J Price); 3, General Maximus (H Thorne). 1.10m national amateur.— 1, Java Du Loup (K Johnson); 2, Dutch Whisper (A Valentine); 3, Serano (J Day). 1.15m national amateur.— 1, Serano (J Day); 2, Waldino V (P Taylor); 3, Dutch Whisper (A Valentine). 1.05m Badgworth Q.— 1, Don’t Touch (R Davies); 2, Wuno (H Avison); 3, Bootylicious (L Harris). Blue Chip Joint RLF power q.— 1, Dali Van Overis (N Phillips); 2, H Joe (M Browning); 3, Chloe (A James). 1.15m.— 1, Pollyanna VI (N Baker); 2, Tanja (S Stockdale); 3, Od Egon Du Thot (S Stockdale). Blue Chip Karma performance q.— 1, Quick Limbo (T Restorick); 2, Ruxton Aim High (E Slater); 3, Ruxton Hotshot (E Slater). 1.20m inc Bath & West grade C q.— 1, Java Du Loup (K Johnson); 2, Vacorurg (M Browning); 3, Wake Up (G Hallett). 1.25m Halsall Electrical q.— 1, Red Runner (M Browning); 2, Lowmoor Darwin (E Slater) 3, Locaja (A Bottomley). 95cm.— 1, Positana (A Quinn); 2, Calypso Dreamer (K Darley). 1m.— 1, J’s Anastasia ( K Darley); 2, Calypso Dreamer (K Darley); 3 Dous Cavalier ( S Reeves ).