Scurry, small.— 1, Carriagehouse Insurance Touch & Go (C Orchard); 2, Bow & Arrow (S Cooke); 3, Titch & The Talisman (R Griffiths). lge.— 1, Balanced Rip & Tear (C Adams Lane); 2, Could You Just & While You’re At It (J Nesbit); 3, Carriagehouse Insurance Rough & Tumble (C Orchard). champ.— 1, Carriagehouse Insurance Touch & Go; 2, Balanced Rip & Tear; 3, Bow & Arrow.