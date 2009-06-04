Bahrain Dukeries Festival of Endurance results, 23-25 May

160km ER three-star.— 1, LM Midday (C Yeoman) 16.31; 2, Nazeeka (R Jackson) 14.65; 3, Istanbul Rio (E Booth) 12.86. EGB 160km.— 1, Arabelle (K Graham) 13.4; 2, Selasphorus (R Rolfe) 12.35; 3, Firebird (L Dore) 12.35. two-day 160km ER.— 1, Gryphon (M Stubbs) 13.4. 120km ER two-star.— 1, Skylight Crusader (S Perry) 20.08; 2, Athena Premier (P Alsene) 18.21; 3, Infidella (C Pacey) 16.02. EGB 120km.— 1, Solitaires Star (J Martin) 13.79; 2, Flurrie (J Gilbert ) 13.79. 90km ER one-star.— 1, Velour De Gemme (M Mohad Al Sabri) 19.17; 2, Maneger Noz Ar Len (K Parkin) 17.17; 3, Banko De Piboul (D Yeoman) 16.68. EGB 90km.— 1, Sigmunt (T Waltham) 17.28; 2, Cascade Of Flame (A Hill) 16.79; 3, Auburn Emblem (L Dore) 15.70.