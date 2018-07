Rowallan AC showjumping results, 8-10 February 2013

8 Feb: 70cm jnr.— 1, Freddie Flintstone (L Rennie); 2, Brown Sugar III (M Morris); 3, Charlie Chazz (L Mayvers). 80cm jnr.— 1, Paisano Dark Choclat (K Bain); 2, Utoxeter (A Brown); 3, Brown Sugar III. 90cm jnr.— 1 & 2, Woodpark Ross & Whinney Lass (A Aitken); 3, Paisano Dark Choclat. 9 Feb: 70cm jnr.— 1, Scouts Honour (A Brown); 2, Ballycoach Whisper (A Stewart); 3, Temper Tantrums (M Morris), 80cm jnr.— 1, Tweedbank Second Thoughts (L Donald); 2, Scouts Honour; 3, Parc Pepsi (C Nightingale). 90cm jnr.— 1, Vo-Tran (C Templeton); 2, Cragroe Timothy (C Nightingale); 3, Paisano Dark Choclat. Pink Equine 128/138cm stepping stones.— 1, Tweedbank Second Thoughts, Brown Sugar III & Swanniestown Bell Of The Ball (O Coia). tiny tots.— 1, Whinney Lass (E Aitken). Blue Chip jnr newcomers/1m.— 1, Just Dolce (P J Williams); 2, Las Dream (L Coia); 3, Glenlo Valley Mirah (M Bruce). Squibb Demolition jnr Foxhunter/1.10m.— 1, Laraghmore Martin (F Kerr); 2, Aquenna (P Paterson); 3, Glenlo Valley Mirah. Mandy Hall jnr members’ cup.— 1, Midnight Minuet (P J Williams); 2, Caprice III (R Aird); 3eq, 4 tied. 10 Feb: 70cm jnr.— 1, Tweedbank Second Thoughts; 2,Cobwebstuds Black Jack (C McHattie); 3, Speedy Spots (G Smith). 80cm jnr.— 1, Scouts Honour; 2, Just In Time III (K Blackley); 3, Aliludo (E Niven). 90cm jnr.— 1, Light And Lively (F Reed); 2eq, Glen Hill (N Lockhead Anderson) & Mr JK (F Reed). Pink Equine 128/138cm stepping stones.— 1eq, Tweedbank Second Thoughts, Swannieston Bell Of The Ball & Ravensdale Rossi (B Miller). Graham Heath 128/138cm.— 1eq, 4 tied. Pegasus Equine jnr prog.— 1, Wave Rebel (A Miller); 2, Just Dolce (P J Williams); 3, Taraco Emerald (B Beveridge). Peace Love World jnr adventurer.— 1, Sheridans Archangel (R Mason); 2, Just Dolce; 3, Glenlo Valley Mirah. jnr open.— 1, Midnight Minuet; 2, Caprice III; 3, Aquenna.