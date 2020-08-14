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Stuart Hollings: I was in favour of an age extension *H&H Plus*
Stuart Hollings
14 August, 2020 09:00
H&H’s showing columnist feels for the jockeys who are missing out on their last season
Let’s not be shy about the fact that
Rebecca Penny’s column last month (2 July) raised some valid points, particularly regarding the British Show Pony Society’s (BSPS) decision not to extend riders’ ages for 2021 without consulting its membership. Some jockeys will now miss their last year in a variety of classes due to the coronavirus pandemic.
I was all in favour of allowing an age extension for 2021 only, in these unprecedented times. It’s not as though shows have been cancelled due to inclement weather.
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