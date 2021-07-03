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H&H Olympic reporter Pippa Roome: The reality of this Covid Games
Pippa Roome
3 July, 2021 09:38
Pippa Roome looks ahead to Tokyo and explains why she’s changed her opinion on arena familiarisation before the dressage phase of eventing
THERE is plenty of press coverage on the shifting, confusing requirements for a few days’ quarantine or “pseudo-quarantine”, in which “essential Games-related activities” are allowed, on arrival in Tokyo for the
Olympics. But this coverage is not always put in the context of the restrictions in place throughout the Games.
While I appreciate the potential for the event to become a Covid “super-spreader”, I wonder whether all those opposing the Olympics going ahead understand the reality of life at this Games.
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