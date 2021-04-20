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‘He’ll jump the moon’: young showjumpers emerge from lockdown in flying form *H&H Plus*

Suzanne Jones Suzanne Jones

    • Henry Squibb lands the feature class with Kilcurry Dawn as huge fields of young jockeys emerge from lockdown in flying form at the Winter Pony Championship, South View, Cheshire

    HENRY SQUIBB kept a cool head and used the power and scope of Kilcurry Dawn to land the prestigious Charles Britton Equestrian Construction winter JA classic.

    “The key is to keep him confident, he’ll jump the moon if he’s happy,” said the on-form Henry, winner of the previous day’s 1.25m and the only rider with two in the jump-off.

    Course-designer Gillian Milner’s 13-fence test questioned rideability, scope, carefulness and nerve for the 25 riders forward. An early skinny stile and the combination proved problematic. Only four found all the answers.

    This report is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (22 April, 2021)

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