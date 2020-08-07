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Traffic jam guidance for drivers with horses on board *H&H Plus*

Eleanor Jones Eleanor Jones

Following a recent case where a road closed by a multi-vehicle collision resulted in a horse being stuck on a lorry for 11 hours, H&H finds out what drivers should do if they find themselves stuck in stationary traffic with horses that are becoming distressed

Riders have been reminded of steps they should take if they become stuck in stationary traffic with horses on board.

There is often uncertainty about whether drivers are allowed to use the hard shoulder to get off a motorway or other major road if traffic is at a standstill and horses on board are distressed, especially in hot weather.

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