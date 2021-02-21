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Physios and dental technicians could come under vets’ umbrella in law reform *H&H Plus*
Becky Murray
The Royal College of Veterinary Surgeons is askig for feedback on veterinary paraprofessionals. H&H finds out what this could mean for equine practitioners and owners
PARAPROFESSIONALS could become regulated under the Royal College of Veterinary Surgeons’ (RCVS) umbrella in the hopes of tightening industry standards.
The RCVS legislation reform consultation is asking for feedback from the public and professionals on recommendations for changes in which professions are governed.
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Credit: Alamy Stock Photo
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