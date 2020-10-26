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Apologies for ‘bolox’ team chasing name *H&H Plus*
Eleanor Jones
26 October, 2020 22:39
A complaint was raised about a team name used at a team chase this month. H&H speaks to organisers, the man who raised the issue and the man who submitted the name
TEAM chasing officials have apologised for any offence caused by a team name that generated a complaint.
A team by the name “Bolox. All Lives Matter” took part in the Grafton chase on 18 October. Grafton chairman Colin Richmond-Watson said under normal circumstances, it would have been spotted before the event.
“This year is very unusual,” he told
H&H. “Normally we have a programme and it’s proof-read, but this year it was all done online and we didn’t get the print-out until shortly before the event.
“We have a very small team of volunteers, and 125 entries, very nearly 500 horses, so we were flat out and we didn’t spot it.”
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