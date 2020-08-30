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2020 BSPS summer championships: Seasoned intermediate leads supreme field on final day of judging *H&H Plus*

Tricia Johnson Tricia Johnson

Tricia Johnson on who was crowned overall supreme of show and which top natives continued their winning ways

The journey from Hertfordshire to Grantham with just one animal paid a handsome dividend for Team Harvey when Ellis Taverner-Burns piloted Sarah Maclean-Perryment’s new purchase, the experienced campaigner The Politician, to the supreme intermediate spot on day three of the highly-successful BSPS championships.

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