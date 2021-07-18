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It’s horses for courses in the working hunters at the Royal International

Horse & Hound

    • What does it take to win as a working hunter at the Royal International Horse Show? Ahead of the 2021 show, H&H’s showing editor Alex Robinson speaks to those who know the track best...

    ALL artists go into their projects with a vision, and for course-designer Kevin Millman, the grassy, undulating turf of ring five at Hickstead, home of the Prenetics Royal International Horse Show (RIHS), provides the perfect canvas.

    “It’s a true hunting course over true hunting obstacles,” explains RIHS senior working hunter course-designer Kevin, who has been designing the track for some 20 years. “It’s a championship class so naturally we’re not expecting lots of clears, though this does depend on the judges; some will request a really tough course which will produce only one or two clears, while others will ask for more clean rounds so the show and conformation section has more weight.

    “We walk the course together and the decision on the final course is ultimately down to them, at my discretion.”

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    This feature is also available to read in 15 July issue of Horse & Hound magazine

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