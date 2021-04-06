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‘It would mean all the clichés to win’: Tom Scudamore ahead of riding this year’s Grand National favourite *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

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    • He’s in the top-10 jump jockeys of all time but the Grand National has so far eluded Tom Scudamore – could teaming up with this year’s favourite, Cloth Cap, change that, asks Jennifer Donald

    THE Grand National is the greatest race and it’s a thrill, an honour and a privilege to be able to ride in it,” enthuses Tom Scudamore, who is booked to ride this year’s favourite, Cloth Cap, for his 19th attempt in the race.

    “Even to have done it so many times as I have, you never take it for granted.”

    Aintree is famous for its fairy tales – from Bob Champion and Aldaniti to Red Rum and Foinavon – and Tom hails from a family whose name is intertwined with the race’s history. He is the third generation of Scudamores to have ridden in the National. His grandfather Michael Scudamore lined up 16 times, winning it in 1959 on Oxo, while his father Peter Scudamore was eight-time champion jockey but his closest finish in the National was third on Corbiere in 1985.

    This interview is also available to read in this Thursday’s H&H magazine (8 April, 2021)

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