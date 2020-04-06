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Grand Nationals that earnt their place in history *H&H Plus*

Hannah Lemieux Hannah Lemieux

This year’s Grand National isn’t the first to be called off – bomb scares and wars have played their part, too. Hannah Lemieux looks back on others that didn’t go to plan

On the first Saturday of April this year, the Grand National’s traditional date, the gates of Aintree Racecourse remained closed. No horses graced the famous turf, primed for the biggest race of their lives, no jockeys dazzled in brightly coloured silks and no excited racegoers bustled into the historic Liverpool venue.

It was the first time in 75 years that the Aintree grandstands have fallen silent on the day of the world’s greatest steeplechase. Not since the end of World War II has the Grand National not taken place, but this time it was due to a pandemic that has halted the globe.

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