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Sharn Linney’s life lessons: ‘you only reap what you put in’ *H&H Plus*
Alex Robinson
29 September, 2020 12:10
Sharn is a leading pony producer. Her team has won at all major shows and is best known for her 2017 HOYS supreme pony winner Thistledown Van-Der-Vaart. She is usually found on the end of the lead-rein, but also rides in the show ring.
MY career didn’t start in the conventional way. My family owned a livery yard and someone asked me to lead a pony for her at a show. At the time I was working in accountancy with the intention of pursuing that – showing certainly wasn’t the route I planned to go down.
When I started doing the job professionally it was daunting going up against all the top producers; I didn’t think I stood a chance. But everyone was lovely and welcoming. I learned you should never be afraid to ask a professional if you need advice.
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