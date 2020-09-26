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All you need to know about five-star eventer Ivar Gooden *H&H Plus*

Hannah Lemieux Hannah Lemieux

Despite having a “cheeky side”, this eventer has an impressive record at five-star level with rider Imogen Murray. Hannah Lemieux speaks to his connections to find out what makes him tick...

Ivar Gooden

Stablename: Charles
Age: 13
Breeding: Young Convinced x Coevers Diamond Boy
Owners: Aivar Ward and MS Team
Rider: Imogen Murray
Breeder: Pat Coffey
Greatest achievements: sixth Burghley CCI5*-L 2019; sixth Le Pin au Haras CCI4*-S 2019; eighth Badminton CCI5*-L 2019; first Great Witchingham advanced intermediate 2019; 12th Blenheim CCI3* 2016 (now CCI4*-L); third Barbury CIC2* 2016 (now CCI3*-S); completed Badminton and Burghley 2017, 2018 and 2019, finishing in the top 21 every time.

Rider Imogen Murray says…

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