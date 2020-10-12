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High-spec stabling: H&H explores some of the most luxurious yards *H&H Plus*

Emily Bevan

Beauty combines with practicality at the world’s most luxurious stable yards. Emily Bevan discovers the options – if you have a blank cheque

If money was no object and you could build the stable yard of your dreams, what would it look like? Would it include indoor walkways, a heated tack room and memory foam flooring, or boast a clock tower and weather vane? We look into some of the world’s most luxurious yards and see what options are available.

A traditional stable block will be easier to pass through planning but American barns are the way forward if you want everything under one roof. These days that doesn’t have to mean just your stables and tack room – indoor schools can be included in this too, like at Cian O’Connor’s Karlswood Stables.