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Goodnight – Tessa Waugh’s hunting diary: What really floats my boat *H&H Plus*

Tessa Waugh

Tessa Waugh’s renovation project is clouded by her reliving the tortured relationships of her youth, but a joyful hack erases the heartbreak of absent workmen

Did you watch Normal People at the beginning of the summer? At the time it was perfect escapism; a love story with two hot young actors, lots of churning emotions and some very naturalistic bedroom scenes. The sort of thing which, as a teenager, you couldn’t bear to watch with your parents. I watched it feeling intensely grateful that those days were well and truly over.