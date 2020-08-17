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Five minutes with British showjumper Will Fletcher *H&H Plus*

Jennifer Donald Jennifer Donald

The showjumper on failing French, teaming up with the great eventer Persimmon and cooking up some cordon bleu cereal

British showjumper Will Fletcher is the current national under-21 champion and won gold as part of the young rider team at the European Championships. The 21-year-old son of Tina and Graham Fletcher has represented Great Britain on senior Nations Cup teams, and he also hosts a weekly showjumping podcast.

What is the last book you read?
I’m not a big reader but when I was younger, I read the Harry Potter books over and over again.

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