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Five minutes with British showjumper Will Fletcher *H&H Plus*
Jennifer Donald
17 August, 2020 08:57
The showjumper on failing French, teaming up with the great eventer Persimmon and cooking up some cordon bleu cereal
British showjumper Will Fletcher is the current national under-21 champion and won gold as part of the young rider team at the European Championships. The 21-year-old son of Tina and Graham Fletcher has represented Great Britain on senior Nations Cup teams, and he also hosts a weekly showjumping podcast.
What is the last book you read?
I’m not a big reader but when I was younger, I read the Harry Potter books over and over again.
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