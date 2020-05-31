{"piano":{"sandbox":"false","aid":"u28R38WdMo","rid":"R7EKS5F","offerId":"OF3HQTHR122A","offerTemplateId":"OTQ347EHGCHM"}}
Trending:

Meet 5 rescued horses who have been given a new lease of life *H&H Plus*

Stephanie Bateman

There’s more to rehomed horses than meets the eye. Stephanie Bateman speaks to guardians of five rescue horses to find out just what they are capable of...

Charity-born foal to novice eventer

Dippy – officially known as World Horse Welfare Norfolk Swing – was born at World Horse Welfare Hall Farm Rescue and Rehoming Centre in 2008 after his mother was rescued from neglect. The thoroughbred thrived in the care of their expert team and was first rehomed as a youngster to his groom, Briony Gilks. The pair competed successfully in a number of disciplines, representing their club at the Riding Club World Championships in 2016, until in 2018 work commitments forced Briony to return him to World Horse Welfare, who found another rehomer to continue his career.

Dippy’s new rehomer Stella clicked with him instantly, and the pair have gone from strength to strength.

You may also be interested in…