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Performing super serpentines and perfecting your prelim 18

Cathy Comerford

Welcome to your final e-Training lesson with Keith Robertson. This week Keith explains how to ride super serpentines with a view to improving your prelim test riding — and we focus on prelim 18. Enjoy your schooling and remember to let us know how you got on!

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