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Riding the perfect circle and perfecting your prelim 1

Cathy Comerford

Welcome to the first Horse & Hound eTraining elesson with grand prix dressage rider Keith Robertson. This week, Keith focuses on riding accurate circles, with a view to pushing up your percentages when riding prelim 1

This guide is broken into two sessions, giving you plenty to work on in the school this week. The first focuses entirely on circles, and the second gives further advice specific to riding British Dressage prelim 1. Once you’ve tried out Keith’s suggestions, let us know how you got on.

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