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How to prevent your horse from jogging in a dressage test

Horse & Hound

You know how it is — you practice your forthcoming dressage test at home and your horse is impeccably well behaved. You then go to a competition and he proceeds to jog in the walk movements. It’s a gutting feeling, so to help you out here’s some useful advice to try and keep any jogging at bay.

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