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20-minute weekly workout: rider focus

Horse & Hound

This week’s 20-minute workout is designed to help riders focus. The ability to look ahead and plan is a key skill for any rider, across all disciplines. This instills confidence in the horse, which can help minimise potential problems.

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