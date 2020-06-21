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What’s new in parasitic disease research? *H&H Plus*

Horse & Hound

Research into parasitic diseases produces more questions than answers, finds Peter Green MRCVS

Liver fluke is a large parasite that lives in the liver of grazing animals. Animals catch the infection on damp or marshy pasture where the intermediate host, a small snail, thrives. Cattle, sheep, goats and deer can be severely affected, and farmers regularly have to dose their stock to treat liver fluke.

In one survey in Ireland, 9.5% of horses at an abattoir were infected with liver fluke; in Spain, 60% of horses were found to be positive on a blood test. We know how cattle and sheep get the infection: they ingest the early stage of the parasite as they graze. It seems obvious that horses are infected this way, too.