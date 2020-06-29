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Raising a healthy equine: How does my young horse grow? *H&H Plus*

Andrea Oakes

The more we understand about the early years, the healthier the equine athletes we’ll raise, discovers Andrea Oakes

On a hilly wilderness in southern Sweden, a group of warmblood fillies is busy growing up under the distant but watchful eye of former equine vet and biomechanics expert Professor Ingvar Fredricson.

Free to roam over an area the size of 70 football fields, the youngsters are monitored daily, in person and with drones, and have been fitted with HoofStep sensors on their halters that measure their movement patterns and health status. The study, known as the Brösarp Project, is small-scale yet should offer an insight into how growing sport horses develop under different management systems.