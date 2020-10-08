Tim Wiggett: We must aspire to have the best *H&H Plus*

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Opinion
Horse & Hound

The outgoing BSHA president reflects on his three-year term

Who could have predicted this year would be as challenging as it has for us all? As outgoing president of the British Show Horse Association (BSHA), I had hoped that my final year in office would have been full of equestrian activity and fun, with all of the shows and events in the calendar.

As a society we plan two spring shows, one in the north and one in the south, as well as a national championship held at the end of the season. But when lockdown hit, everything came to a standstill. In the light of this we felt it was so important to make every effort, Government restrictions permitting, to work towards staging some sort of end-of-year show for our loyal membership.