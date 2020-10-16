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Simon Reynolds: A lifetime’s ambition realised *H&H Plus*

Opinion
Simon Reynolds Simon Reynolds

H&H’s showing columnist on not attending HOYS for the first time in three decades

It is the first time in more than 30 years that I am not preparing horses to compete at Horse of the Year Show (HOYS). It’s strange that we’re all missing camping out in a car park in Birmingham and surviving on three hours’ sleep a night, as well as a diet of toasties.

Seriously, though, there is no greater feeling than riding down that centre line under the spotlight in front of a packed crowd. It’s what we all work for and is usually the culmination of a season’s work coming to fruition. When I won the supreme horse of the year title on Heather Clay’s maxi cob Hallmark in 2013, it was a lifetime’s ambition realised and a moment I will never forget.