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Rebecca Penny: Save them for another day *H&H Plus*

Opinion
Rebecca Penny Rebecca Penny

After a terrible winter, with flooding and gale-force winds still causing problems in many parts of the country, we’re all trying to convince ourselves that spring really is on its way. The show circuit is fast approaching, but how many of us are ready for it?

Winter championships are always high on the agenda and are often where the rising talents for the season ahead can be spotted. Having battled some seriously lousy weather this winter, I’m curious as to how many people are feeling a little behind on the show-preparation front.